حبس 3 متهمين ضبطوا خلال بيع المخدرات بمحيط دور رعاية للأيتام

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أمرت نيابة أكتوبر أول، اليوم الأحد، بحبس، 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمحيط دور رعاية الأيتام بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الـ3، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم: طبنجة، وعدد من الطلقات، وكميات من الهيروين المخدر، والشادو المخدر، فضلاً عن أقراض مخدرة وحشيش، ومبالغ مالية.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم.