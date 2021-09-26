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الانتصار رقم 100 يراوغ «هاميلتون» فى فورمولا 1

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الانتصار رقم 100 يراوغ «هاميلتون» فى فورمولا 1 الانتصار رقم 100 يراوغ «هاميلتون» فى فورمولا 1

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أصبح لويس هاميلتون أمام فرصة كبيرة لتحقيق فوزه رقم 100 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك عن طريق حلبة سوتشي الروسية.

وفاز مرسيدس بجميع السباقات في سوتشي منذ النسخة الأولى في 2014، إذ حصد السائق البريطاني الفوز في أربع مناسبات من سبع وزميله فالتيري بوتاس مرتين من بينهما العام الماضي.

لكن النتائج السابقة لم تكن مؤشرًا هذا الموسم مع منافسة قوية من ماكس فيرستابن، الذي يحتفل بعيد ميلاده 24 الأسبوع المقبل، وفريقه ريد بول.

وستكون مهمة فرستابن صعبة هذه المرة بعد معاقبته بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق لتسببه في حادث أدى إلى انسحابه هو وهاميلتون من سباق إيطاليا الماضي.

ولم يحقق هاميلتون أي فوز بسباق منذ انتصاره في جائزة بريطانيا في سيلفرستون في يوليو لكن سوتشي ربما تمنحه الفوز 100 في محاولته الخامسة للوصول إلى هذا الإنجاز.

ولم يسبق أن فاز أي فريق بسباق واحد سبع مرات متتالية في تاريخ البطولة وما زال مرسيدس هو المرشح لتعزيز إنجازه للمرة الثامنة.

من جانبه، قال توتو فولف، رئيس مرسيدس: «لويس هاميلتون يركز تماما على ما يجب تقديمه في السباقات الثمانية المقبلة، بالنسبة لفالتيري فهو يقدم أداء أفضل مما كان.. هناك عزيمة بين أفراد الفريق الآن والموسم اقترب من نهايته والمنافسة على اللقبين وهذا ما يجعلنا نستمتع بالأمر».

المصرى اليوم

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