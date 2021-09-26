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حمو بيكا: «أنا أهم مطرب مهرجانات في ومحمد رمضان نص مشاهداته فيك» ()

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حمو بيكا: «أنا أهم مطرب مهرجانات في مصر ومحمد رمضان نص مشاهداته فيك» (فيديو) حمو بيكا: «أنا أهم مطرب مهرجانات في ومحمد رمضان نص مشاهداته فيك» ()

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كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن أهم مطرب مهرجانات في من وجهة نظره، موضحًا رأيه في الفنان محمد رمضان كمغني.

قال «بيكا» خلال تصريحات تلفزيونية، السبت: «أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنه صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس»، مضيفًا أن أهم مطرب مهرجانات في بعد في رأيه الشخصي هو «نور التوت».

وعن رأيه في غناء محمد رمضان، قال: «بيأدي كويس، ومش بالصوت هو مؤدي»، موضحًَا أنه يرى إنه أكثر كفاءة في الغناء وكذلك يحقق نسبة مشاهدات أعلى «رمضان»، موضحًا: «متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليون، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء، تعالي نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم».

وتابع: «هو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها فيك، لكن إحنا مش بنمول بفلوس»، لافتًا إلى أن هذه الطريقة ليست صحيحة في جلب المشاهدات.

المصرى اليوم

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