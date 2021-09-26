محافظ الجيزة يطالب بادخال المرافق للمدارس الجديدة وإنهاء أعمال الصيانة الدورية

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، الأجهزة التنفيذية بسرعة الإنتهاء من إدخال كل المرافق للمدارس الجديدة، مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس، التي في حاجة لذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وشدد المحافظ على وكيل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لسد النقص في عدد المعلمين ببعض الإدارات التعليمية، من خلال فتح باب التطوع للراغبين، وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده مع ممثلي مجلس النواب، عن دوائر مراكز الصف وأطفيح والعياط والبدرشين وأبوالنمرس، والذي وجه خلاله قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بمراكز الصف وأطفيح والعياط وأبوالنمرس، وتذليل كل المعوقات مع التشديد على حل مشكلة الإنقطاعات أو ضعف الصغوطات بمياه الشرب، التي تعاني منها بعض القري بمركز العياط.

ووجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع شركات النقل الجماعي، وتوفير خطوط سرفيس لنقل طلاب الجامعات من المراكز والمدن البعيدة للتسهيل عليهم، كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصه وتوفير قطع أراضي، لإقامة مراكز شباب بالمراكز والقرى لتوسيع رقعة الممارسة الرياضية لمختلف الأعمار.