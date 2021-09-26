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حسين زين يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

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حسين زين يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة حسين زين يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

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شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بفعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز «إكسبو الشارقة» تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور شخصيات محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء ومسئولين حكوميين، ونخبة من خبراء الإعلام.

وتأتى مشاركة حسين زين في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بدولة الإمارات لبحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي والتعرف على المستجدات في عالم الإعلام والاتصال

وجدير بالذكر أن المنتدى يناقش في دورته العاشرة آليات تعزيز جهوزية الحكومات والمؤسسات لمواكبة التحول الذي تفرضه المتغيرات والتأثير في توجهاتها لصالح استقرار المجتمعات، كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع الأزمات المحلية والدولية، وآثار الاتصال الحكومي بعيدة المدى في الأوقات الاستثنائية، إلى جانب آليات صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي لتشمل علماء النفس والاقتصاد السلوكي

المصرى اليوم

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