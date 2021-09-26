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محافظ الشرقية: نحرص علي تقديم كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية

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محافظ الشرقية: نحرص علي تقديم كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية محافظ الشرقية: نحرص علي تقديم كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمركز طب الأسرة بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للوقوف على مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين عليه.

أوضح محافظ الشرقية أن زيارته للمركز تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة، ومديرية الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة.

طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بدراسة إمكانية التوسع في خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية بمركز طب الأسرة، وإضافة خدمات طبية جديدة ،والتنسيق مع المجتمع المدني لتدعيمه بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال زيارته للمركز حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، وكذلك الفرق الطبية لحملة معا نطمئن والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات، والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ،لتقدم خدمة علاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها.

المصرى اليوم

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