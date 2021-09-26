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3 مدن سعودية فقط تسجل درجات حرارة مرتفعة

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3 مدن سعودية فقط تسجل درجات حرارة مرتفعة 3 مدن سعودية فقط تسجل درجات حرارة مرتفعة
أكد عدد من خبراء الطقس أن المدن الشمالية في تودع حاليا تسجيل درجات حرارة عالية فوق الأربعين درجة مئوية، في حين سجلت 3 مدن فقط درجات حرارة تعادل 40 درجة فما فوق. وسجلت المدينة المنورة 41 درجة في حين سجلت مكة المكرمة ووادي الدواسر 40 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة اليوم بواقع 23 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


الوطن السعودية

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