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شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:25 مساءً
حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:25 مساءً
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:25 مساءً
نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:25 مساءً
فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:25 مساءً
55 سنة ماغبتش يوم من شغلها.. أم محمد أشهر عاملة في مدرسة ببورسعيد
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:24 مساءً
"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:20 مساءً
علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
طلب إحاطة للإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بين المحافظات
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تنوير الأطفال بواسطة الترفيه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 26 سبتمبر 2021 02:36 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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