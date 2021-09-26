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محمد عدوية وحمادة هلال يشاركان عبدالباسط حمودة بحفل زفاف نجله

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محمد عدوية وحمادة هلال يشاركان عبدالباسط حمودة بحفل زفاف نجله محمد عدوية وحمادة هلال يشاركان عبدالباسط حمودة بحفل زفاف نجله

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يستعد المطرب محمد عدوية لطرح أغنيته الجديدة «ناس وداسوا» التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكلًا موسيقيًّا جديدًا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

وكان قد طرح محمد عدوية، أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تحمل اسم «سور ورا سور» من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.

وتقول كلمات الأغنية: «جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا في الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده».

وفي سياق أخر أحيا كل من المطرب محمد عدوية، حمادة هلال حفل زفاف نجل الفنان عبدالباسط حمودة حيث أقيم حفل الزفاف في أجواء مبهجة وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بينهم.

وكان قد احتفل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، بحفل زفاف نجله الأصغر ماجد، على عروسه رحمة حامد، وحضر عدد كبير من الأسرة والأصدقاء المقربة، داخل أحد الفنادق الكبرى في محافظة القاهرة.

المصرى اليوم

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