خالد الصاوي يكشف أكبر نقلة في حياته

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قال الفنان خالد الصاوي أن تجسيد لشخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر صاحبة نقله كبيرة في حياتي.

وأضاف الصاوي خلال ندوة تكريمه:«تجسيدي لشخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت نقله كبيرة في حياتي وده كان اختيار كبير بعد الفنان الكبير الراحل احمد زكي وخصوصا انه كان لسه طالع من فيلم السادات»

وتابع:«الناس كانت شايفه الفيلم وبتسال هل هيقدر يجسد جمال عبدالناصر وده كان الامتحان الاصعب لي»

موضحا:«كنت بجمع خطابات الرئيس جمال عبدالناصر انا عندي لحد دلوقتي مكتبة كاملة عنه عشان بجد كنت بحبه جدا»

وانطلقت، امس السبت، فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى. وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.