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إلهام شاهين عن خالد الصاوي خلال تكريمه: فنان مجنون بأداء عبقري

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إلهام شاهين عن خالد الصاوي خلال تكريمه: فنان مجنون بأداء عبقري إلهام شاهين عن خالد الصاوي خلال تكريمه: فنان مجنون بأداء عبقري

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حرصت الفنانة إلهان شاهين على حضور ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، ضمن فعاليات أول أيام الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط، مؤكدة أنها عاشقة لفن خالد الصاوي وأسلوبه في أداء وتجسيد أدواره، ووصفته بأنه شخص مبدع، دائمًا متجدد، لا يكرر نفسه، مختلف، يبحث عن كل ماهو جرىء، قائلة أن من أعظم النعم على الانسان أن يكون مبدعًا.

وتابع «الهام»: «خالد الصاوي بالفعل فنان مجنون، موهبته تدفعه للخوض في أدوار ومناطق يخشي أي ممثل غيره أن يقترب منها، لا يخشى أي دور أيًا كانت درجة صعوبته».

وأوضحت:«أهم ما يميزه أنه لا يخجل من قبول تجسيد أدوار رفضها زملاء أخرين، وهي عند بعض الفنانين أزمة كبرى، ومن أهم هذه الأدوار كان شخصية خالد بفيلم عمارة يعقوبيان، وكان من أهم أدواره بالفعل وقدمه بمنتهى السلاسة والاحتراف».

وأكدت «شاهين» أن تكريم خالد الصاوي بمهرجان الاسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط هو تكريم مستحق وفي محله وأكدت انها تنتظر منه الكثير في أعماله المقبلة.

المصرى اليوم

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