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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بجهاز «المنصورة الجديدة» لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بجهاز «المنصورة الجديدة» لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وزير الإسكان يعقد اجتماعا بجهاز «المنصورة الجديدة» لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

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في مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات.

المصرى اليوم

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