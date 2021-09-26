وزير البترول: زيادة الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية في قطاع البتروكيماويات

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج التي تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية ،تؤكد على أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير في الطريق الصحيح، فكل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة في الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية في عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التي تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمى.

وأكد الملا خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020/2021، أن الوزارة مستمرة في دعم هذه المنظومة في ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى، كما أشار إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد عن 4 مليون طن خلال العام المالى الماضى يأتى كأحد ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المحلى والعالمى وقطاع البنوك المصرى شريكان رئيسيان في النجاحات التي تحققها منظومة البتروكيماويات وما ينتظرها من آفاق واعدة