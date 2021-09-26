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«سلطة النص» كتاب جديد للدكتور ممدوح سالم

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«سلطة النص» كتاب جديد للدكتور ممدوح سالم «سلطة النص» كتاب جديد للدكتور ممدوح سالم

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صدر حديثا للدكتور ممدوح سالم، الأكاديمي وعضو اتحاد كتاب ، كتاب (سلطة النص- تشكيل النص وفق صناعة الحكاية)، عن دور نشر كتبنا، استعدادا للمشاركة في معرض الكتاب المقبل، وسبق أن أصدر سالم ديوان أكثر من ديوان شعر بالإضافة لكتابات نقدية.

ويؤكد «سالم» في مقدمة كتابه أن «الإشالية الرئيسية للنص التاريخي لا تنحصر في كونه إعادة صياغة للكيفية التي تم بها تلقي حدث ما، أي محاولة لثبيت الحكي بالتدوين، وسواء أكانت الحكايات التي دونها التاريخ صادقة مطابقة للواقع أم ملفقة مختلقة فإن هدفه النهائي هو نقل ما قد يكون حدث بالفعل على الأقل من وجهة نظر الراوي للنص التاريخي بقطع النظرعن احتواء النص ذاته لكل ملامح القصص وأصوله التي دونها التاريخ قديمه وحديثه».

وأضاف الكاتب أنه «ساد الحديث في الآونة الأخيرة على ضرورة إعادة كتابة التاريخ، وكأن مشكلة العلاقات الحالية في طبيعة التعامل مع التراث تكمن في خلل مفترض في التدوين السابق، وهذا خلط كبير بين التاريخ والتراث من جهة، وتغييب لفعل القراءة بوصفه فعلا إبداعيًا من جهة أخرى؛ بيد أن القراءة السردية حينما تلامس غرضًا جماليًا آخر كونها تحمل خطابًا سياسيًا على الأخص، أو ذا منحى مقصود من قبل الراوي، فإنها تصبح أكثر تعقيدًا، وأقرب ما تكون إلى صناعة حالة من الترقب لدى المتلقي في إطار سردية الحدث».

واعتبر ممدوح سالم كتابه بأنه «محاولة لفك مشكل النَّص، محاولًا فيها استثمار معطياته التحليلية والبنائية في الكشف عن بعض مشكل النَّص عبر قراءة ثانية لنصٍّ قديم في ضوء آليات لسانية حديثة».

المصرى اليوم

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