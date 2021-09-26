«معا نطمئن» تواصل عملها في أسوان وسط إقبال من المواطنين لتلقي لقاح كورونا

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» أثناء تقديم خدماتها للمواطنين والتي يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

و كلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بتفقد فاعليات المبادرة بميدان المحطة للأطمئنان على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لحصولهم على جرعات لقاح كورونا من خلال دعم الحملة بعدد 3 أتوبيسات من المحافظة لزيادة الإنتشار ومعدلات التطعيم للمستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن حملة مبادرة معاً نطمئن أنطلقت منذ أمس الاول حيث شملت المواقع الأكثر إزدحاماً من المواطنين داخل مدينة أسوان وستستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن، لافتاً إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين، وكشف إيهاب حنفى بأنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.