الصحة: ضبط 6 أطنان أغذية فاسدة بمحافظة مطروح خلال فصل فترة الصيف

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كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، عن قيام الإدارة العامة للمراقبة على الأغذية بتكثيف حملات الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم والمحلات بمحافظة مطروح خلال فصل الصيف، موضحًا أنه تم ضبط وإعدام 6 أطنان و860 كيلو من الأغذية المتنوعة والعصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الدكتور علاء عيد، أنه تم المرور على 601 منشأة غذائية وسياحية بمحافظة مطروح، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى تحرير 676 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم سحب 584 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ 584 ألف و254 مواطنًا بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح، خلال فصل الصيف في الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن خطة التأمين الطبي التي تم تطبيقها بعدد من المحافظات السياحة، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال هذه الفترة، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.