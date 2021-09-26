بعد 200 عام.. المنشار يحدد مصير نخلة «برمودا» لإنقاذ سقف المبنى الزجاجي

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تتعرض نخلة تتميز بقيمة تراثية فريده في عالم النباتات إلى مصير مؤسف يهدد بانهاء حياتها التي استمرت قرنين، رغم أنها توصف أقدم شجرة بالحديقة النباتية الملكية بإدنبره بالمملكة المتحدة .

ومن المقرر أن يتم قطع النخلة، والتي يبلغ طولها 60 قدما، إذا أدت سعفاتها إلى الضغط على السقف الزجاجي بالمبنى الذي يحيطها .

وأفادت صحيفة «الصن البريطانية» في تقرير لها اليوم، أنه تم نقل شتلة النخلة من منطقة برمودا، ثم شحنها إلى ألمانيا قبل أن تنقل إلى ميناء لايث عام 1810

و هذا النوع من النخيل عبارة عن شجرة أصلية قوية بشكل مذهل مع جذع ليفي خشن متغير تماما في الشكل، من مستقيم ومنتصب إلى منحني أو مائل.

وعبرت سيمون آلان، والتي تضطلع برعايتها عن حزنها، قائلة: إنه يمكن أن هذه النخلة يمكن أن تعيش عشرين إلى ثلاثين عاما أخرى، مضيفة أن النخلة في حالة تدهور، وعمرها دخل في مرحلة الشيخوخة، وأننا على الرغم من ذلك ليس لدينا شيء ذا قيمة تاريخية وعاطفية، غير أن الإعداد الفريد للمبنى يعني أنه يجب علينا تنفيذ أعمال الإصلاح الخاصة بهم .

ونخيل سابال أو سابال بالميتو، حسبما يشير اسمها العلمي، تسمى أيضا الملفوف ونخيل بالميتو، وهي نبات أحادي الفلقة بأوراق بذرة واحدة.

وينمو جذع شجرة البالميتو مثل العشب، وتتميز بأوراقها الطويلة مع خطوط مستقيمة من العروق المتوازية.

ويصل طولها حتى 90 قدما أو أكثر في الغابة عند التظليل أو الحماية من الأشجار المحيطة، حيث يمكن رؤية هذا النوع من النخيل عادة على ارتفاع 40 إلى 50 قدما.