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سيوة تشارك بالملتقى الأول لتسويق التمور بالوادي الجديد

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سيوة تشارك بالملتقى الأول لتسويق التمور بالوادي الجديد سيوة تشارك بالملتقى الأول لتسويق التمور بالوادي الجديد

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في اطار التعاون المثمر بين محافظة مطروح ، ومحافظة الوادى الجديد حيث سيتم عقد فعاليات الملتقى المصرى الاول لتسويق التمور بمدينة الخارجة خلال الفترة من ١٦: ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ م تعلن ادارة الملتقى عن مسابقات الملتقى وذلك في فئات :
فئة أفضل مزرعة لانتاج التمور.

فئة أفضل مصنع تمور.

فئة أفضل صنف تمر ( سيوى، صعيدى، مجدول، برحى )

فئة أفضل عبوة لتعبئة التمور.

فعلى الراغبين في الاشتراك التواصل مع رئاسة مركز ومدينة سيوة ، أو الادارة الزراعية بسيوة على ان يتم تسلم الاستمارات والمستندات المرفقة على قرص مدمج قبل ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١م.

المصرى اليوم

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