سلوي خطاب: ثناء جميل بعد مشاهدتها مسرحية شهرازاد «قالت إنتي أحسن مني عشان كلك أنوثة»

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حكت الفنانة سلوي خطاب عن موقف حدث اثناء تقديمها لشخصية شهرذاد بمسرحية «شهرزاد» يجمعها بالفنانة سناء جميل.

وقالت «سلوي» خلال ندوة تكريمها :«تعلمت الكثير والكثير من الفنانة سناء جميل وكانت سبب في تشجيعي وانطلاق موهبتي»

وأضافت :«كنت بقدم مسرحية شهرازاد وكانت بتتفرج عليا الفنانة الكبيرة سناء جميل وكانت قعدة أمامي طول المسرحية بتتفرج وبتضحك وبعد انتهاء المسرحية دخلت الغرفة وقالت انتي مثلتي المسرحية احسن مني ومكنتش مصدقه وفضلت تقولي ده بجد انتي مثلتي حلو اوي»

واختتمت:«بسألها تاني ازاي انا سلوي خطاب اكون بمثل احسن من سناء جميل، ردت عليا وقالتلي يا بنتي انت كلك انوثة وحركات وحلوة».

وانطلقت مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى. وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.