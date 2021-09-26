«الداخلية»: ضبط 193 قطعة سلاح ناري و86 الف حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (193) قطعة سلاح نارى، (263) قضية مخدرات وتنفيذ (86202) حكم قضائى متنوع

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 193 قطعة سلاح نارى، مع 169 متهما»

وأضافت: «تم تنفيذ الأحكام (86202) حكما قضائىا، وضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين، إرتكبوا (11) حادث متنوع، وضبط (263) قضية مخدرات.. بإجمالى (296) متهما، وتم ضبط (51) متهم، ضبط (23) متهما باللبلطجة، وضبط (290) دراجة نارية مخالفة»

وتابعت: «في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21861) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (41) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية» .