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نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة

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نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة
نوّه بما تحظى به الرياضة والرياضيين من دعم قيادة  البلاد

نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة

اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وما حققته الأندية الرياضية والرياضيون خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الفرع موفق السنيد الذي قدم للأمير أحمد تقريرًا عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة للأعوام الأربعة الماضية.
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم قيادة هذه البلاد ليصبح اسم المملكة حاضراً في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية, حاثاً فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المنطقة.
فيما ثمن السنيد دعم نائب أمير المنطقة الشرقية للرياضة والرياضيين في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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