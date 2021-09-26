أخبار عاجلة

"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان -
علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه -
طلب إحاطة للإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بين المحافظات -
سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة -
السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة -
وزير التموين يبحث مع وزير الزراعة الفرنسي زيادة التعاون بين البلدين -
اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا -
«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال -
عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح -
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يوافق على طلب الأهلى

Print
اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يوافق على طلب الأهلى اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يوافق على طلب الأهلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من جانب اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يؤكد فيه تفهمه موقف لاعب الأهلى ومنتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو واستبعاده من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

وكان اتحاد الكرة بجنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا في أكتوبر المقبل، إلا أن استمرار تلقى اللاعب العلاج من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجاري حرمة من التواجد مع منتخب بلاده.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية التي سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل في تصفيات 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك في التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعديل الأخير لوقت اللقاء