اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يوافق على طلب الأهلى

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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من جانب اتحاد الكرة الجنوب أفريقي يؤكد فيه تفهمه موقف لاعب الأهلى ومنتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو واستبعاده من القائمة النهائية لمعسكر جنوب أفريقيا المقبل بسبب إصابة اللاعب وعدم جاهزيته للتواجد مع منتخب بلاده المعسكر المقبل.

وكان اتحاد الكرة بجنوب أفريقيا سبق وأرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه ضم اللاعب لمعسكر البافانا بافانا في أكتوبر المقبل، إلا أن استمرار تلقى اللاعب العلاج من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده أوائل الشهر الجاري حرمة من التواجد مع منتخب بلاده.

واستجاب منتخب جنوب أفريقيا لطلب الأهلي واستقر على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية التي سيعلن عنها البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا خلال ساعات لخوض مباراتي جنوب أفريقيا أمام إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا تقريراً طبياً من الأهلى بحالة اللاعب، وأكد التقرير أن بيرسي تاو مازال يعانى من الإصابة ويحتاج لأسبوعين حتى يشارك في التدريبات الجماعية لذا خرج من القائمة النهائية لمنتخب الأولاد حتى لا تتفاقم إصابته.