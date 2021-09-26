بايرن ميونخ يتصدر تصنيف أندية العالم.. وبرشلونة يتفوق على ريال مدريد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأحد عن تصنيفه الجديد للأندية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وشهد تصدر العملاق الألماني بايرن ميونخ للمشهد في مقدمة أندية العالم.

وتصدر بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا في 2020، والمسيطر على البطولات المحلية في ألمانيا خلال السنوات الماضية، التصنيف برصيد 118 ألف نقطة، وحل في المركز الثاني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بـ 113 ألف نقطة، ثم ليفربول الإنجليزي ثالثاً برصيد 107 ألاف نقطة.

وشهد التصنيف الذي أعلنه يويفا تفوق فريق برشلونة الإٍباني رغم أزماته الحالية على غريمه التقليدي ريال مدريد ، حيث حل برشلونة في المركز الخامس لترتيب الأندية برصيد 103 ألف نقطة بفارق 3 آلاف نقطة عن غريمه صاحب المركز السادس.

تصنيف الأندية

في المركز الرابع حل بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي فريق تشيلسي وله 104 آلاف نقطة.

أما في المركز السابع فجاء العملاق الفرنسي فريق باريس سان جيرمان وله 98 ألف نقطة بكوكبة النجوم البارزة في صفوفه، وفي المركز الثامن حل يوفنتوس الإيطالي بـ 93 ألف نقطة، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني تاسعاً بـ 91 ألف نقطة وبنفس الرصيد جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز العاشر.