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زمالك 2001 يفتتح مبارياته فى بطولة الجمهورية 2 أكتوبر

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زمالك 2001 يفتتح مبارياته فى بطولة الجمهورية 2 أكتوبر زمالك 2001 يفتتح مبارياته فى بطولة الجمهورية 2 أكتوبر

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تلقى نادي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرة بجدول مواعيد مباريات فريق كرة القدم مواليد 2001 ببطولة الجمهورية للموسم الجديد 2021-2022.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2001 من: محمد مصطفى «ممس» مدربا، سامى عبدالحليم مدربا مساعدا، أحمد زكريا مدربا مساعدا، حسنى مسعد مدرب حراس مرمى، حمدى يوسف إدارى الفريق، أشرف محمود أخصائى علاج طبيعى ورفعت حمدي مهمات.

وسيفتتح الزمالك مبارياتته في بطولة الجمهورية، بمواجهة المقاصة، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب المدينة الرياضية.

المصرى اليوم

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