زمالك 2003 يبدأ مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة المقاصة

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تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره بجدول مواعيد مباريات فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2003 ببطولة الجمهورية للموسم الجديد 2021-2022.

وسيفتتح الزمالك مواجهاته البطولة، بمباراة مهمة امام مصر المقاصة، المقررة يوم 7 اكتوبر المقبل، على ملعب المدينة الرياضية.

ويتكون الجهاز الفني لزمالك 2003 من: أحمد عبدالرؤوف مدربا، عامر صبرى مدربا مساعدا، حسام أسامة مدربا مساعدا، أيمن الطويل مدرب حراس مرمى، محمد عبدالرحيم «ميشو» إدارى الفريق، محمد حسين أخصائى علاج طبيعى، وسيد جاد مهمات.

يذكر أن زمالك ٢٠٠٣ توج الموسم الماضي ببطولة الجمهورية.