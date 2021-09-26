إطلالة جذابة لـ«صوفيا لورين» بعد الـ87.. قبلة من النجمة لجمهورها

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إطلالة جذابة وملفتة رغم التقدم في العمر وتجاوزها الـ87 عاما ،ظهرت بها النجمة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين وهي ترسل قبلة تجاه معجبيها أثناء حضورها حفل افتتاح متحف الأكاديمية للصور المتحركة في لوس أنجلوس أمس.

وفي لقطات منفردة لها التقطت صوفيا لورين صورة مع ابنها إدواردو بونتي وزوجة ابنها ساشا ألكسندر.

وتم منح أيقونة هوليوود تكريمًا خاصًا لمسيرتها المهنية الطويلة في صناعة الترفيه خلال الحفل.

صوفيا لورين

وظهرت صوفيا لورين وهي ترتدي فستانًا جميلاً مزينا بالترتر كان يتلألأ بشكل جميل في الأضواء أثناء وقوفها على السجادة الحمراء. كما ارتدت زوجًا من الأحذية المسطحة اللامعة وحملت حقيبة صغيرة من الساتان..وصففت شعرها البني الداكن ليتدلى على كتفيها.

وأقيم حفل افتتاح متحف الأكاديمية للصور المتحركة قبل افتتاح المركز للجمهور، والذي سيقام في 30 سبتمبر الجاري

وقال مدير المتحف ورئيسه، بيل كرامر أن المشاركين في افتتاحه «ملتزمون بالاحتفال وتأييد عمل فناني السينما والعلماء والمهن من خلال معارضنا وعروضنا وبرامجنا ومجموعاتنا» وغيرها من الفعاليات. وحصلت صوفيا لورين على جائزة البصيرة والإنجازات من المتحف، والتي تُمنح للفنانين الذين ساهمت أعمالهم في تطوير فن السينما.

وحصلت الفنانة العالمية على العديد من الجوائز التقديرية لعملها في العديد من الأفلام خلال العقود الماضية.

وفي عام 1961، فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن أدائها في فيلم الدراما الحربية، «امرأتان». بعد حصولها على الجائزة، وأصبحت أول ممثلة تحصل على جائزة الأوسكار عن أداء لم يكن باللغة الإنجليزية.

كما حصلت على وسام مماثل لدورها في الفيلم الشهير خلال مهرجان كان السينمائي في العام نفسه.