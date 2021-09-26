خالد الصاوي: قضية لوالدي سبب دخولي عالم التمثيل.. وكنت بعيط لحد سن كبير بعد مشاهد المسرح

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حكي الفنان خالد الصاوي عن اول موقف لدخوله عالم التمثيل بعد فترة كبيرة بالتدريب مع والده في مهنة المحاماة

وقال الصاوي خلال ندوة تكريمه :«ابويا كان محامي وكان نفسي اكون ممثل ولكنه كان عايزني محامي معاه وقالي في وقتها في قضية لو كسبتها هخليك تمثل، فضلت مستني سنة كاملة عشان والدي ينجح في القضية دي وادعي ربنا عشان امثل»

وأضاف :«ولم مثلت اول مره كنت في المدرسة وبعد الانتهاء من المشهد قعدت اعيط والموضوع ده لازمني اني اعيط بعد المشهد في المسرح من غير ما حد يشوفني ولحد سن كبير والموضوع ده كان في دماغي على طول لكن الحمد لله بطلت اعيط».

وانطلقت، أمس السبت، فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى. وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.