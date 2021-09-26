«الداخلية»: ضبط 5 شركات ومخزن عشوائية لتصنيع الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- البحيرة)».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (2 شركة ومخزن و2 متجر) عشوائية وبدون ترخيص والمديرين المسئولين عنها، حيث يتم خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية ومقرمشات الأطفال، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (18044٫6 طن مواد خام ومنتج نهائى أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر و6 طن منتج نهائى أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات و200 كيلو جرام مبيدات أفات حشرية مجهولة المصدر وبدون بيانات و144000 عبوة أغذية أطفال «مقرمشات» مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»