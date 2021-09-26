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«الإنجيلية» تختتم برنامج «مهارات إدارة النزاعات» في الإسكندرية (صور)

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«الإنجيلية» تختتم برنامج «مهارات إدارة النزاعات» في الإسكندرية (صور) «الإنجيلية» تختتم برنامج «مهارات إدارة النزاعات» في الإسكندرية (صور)

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اختتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات برنامج التدريب المهاري الثالث، مساء أمس والذي عقد في الإسكندرية، بعنوان «مهارات إدارة النزاع.. والتعامل مع الصراعات في المجتمع بشكل بَنّاء»، ضمن مشروع «بناء قدرات الشباب.. ودورهم في تعزيز الحوار والعيش المشترك»، التابع لمنتدى حوار الثقافات.

وأكد مشاركون في الجلسات على أهمية نبذ العنف سواء مباشر أو ظاهري أو لفظي أو جسدي أو ثقافي أو هيكلي «غير مرئي»، وأن النزاع سواء كان شخصي أو فردي أو جماعي أو دولي، لا يجب تجنبه كي لا يتفاقم، وإنما علينا إعطائه المساحة المناسبة ليعبر عن نفسه، حتى يُمكِن معرفة أسبابه، ومصادره، وتدارك مخاطره، سواء كانت نزاعات، مصلحة أو علاقات، أو قيم، أو هيكلية، أو نزاعات معلومات وبيانات.

وأشاروا إلى أن النزاع سواء ظاهري أو كامن أو سلمي أو عنيف، يجب التعامل معه بتشخيصه وتحليل أسبابه، وذلك في إطار النموذج الأمثل لرؤية المشكلة من وجهة نظر أطرافها، من خلال «المعتقدات والتوجهات والمواقف والمبادئ والقيم والموروثات، والقناعات والرؤى، والسلوكيات، وسياقاته».

وأوضحوا أن آليات حل النزاع «التجنيب، والقوة، القضاء، التحكيم، الوساطة، التفاوض، والأخير، يتأثر بالتجارب، والعاطفة، والسمعة، والوقت، والثقة، والتكتيك، والإستراتيجية الطبيعية، والتجارب السلبية السابقة».

واستهدف البرنامج مجموعة من الشباب في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا، مسلمين ومسيحيين وأزهريين، وأكاديميين، وقانونيين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، حيث تضمن البرنامج معرفة «آليات بناء السلام النفسي والايجابي، وفهم وتحليل النزاعات، وطرق التعامل معها، بجانب مهارات التفاوض، والفرق بين التفاوض التقسيمي، والتفاوض التكاملي».

"الانجيلية" تختتم برنامج "مهارات إدارة النزاعات" في الإسكندرية (صور)
"الانجيلية" تختتم برنامج "مهارات إدارة النزاعات" في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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