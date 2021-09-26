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الجامعة المصرية اليابانية: تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% من إجمالى المصاريف

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الجامعة المصرية اليابانية: تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% من إجمالى المصاريف الجامعة المصرية اليابانية: تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% من إجمالى المصاريف

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أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بكليات الجامعة بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة، بالإسكندرية .موضحا ان الاختبارات تستهدف قياس مهارات الطالب ومستواه العلمى حيث تتضمن اختبارت في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن نتائج اختبارت القبول يتم ارسالها للطلاب عبر طريق البريد الإلكتروني، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ودعوة المقبولين لحضورها وتعلن النتائج النهائية للاختبارات في الموقع الرسمى للجامعة وترسل للطلاب عبر البريد الالكترونى.

وأشار إلى أن الجامعة قد قامت بتخفيض المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة 25% من اجمالى المصاريف الدراسية مؤكدا أن باب التقديم بالجامعة مازال مفتوحا وسيستفيد الطلاب الذين سيتقدمون للإلتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات في المصروفات الدراسية .

المصرى اليوم

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