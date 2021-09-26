هآرتس: إصابة العسكريين الإسرائيليين في الضفة كانت بـ«نيران صديقة»

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قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأحد أن تحقيقا أوليا أجراه الجيش الإسرائيلي في إصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة في الضفة الغربية الليلة الماضية خلص إلى أنهما أصيبا بنيران صديقة.

ووقعت، فجر اليوم الأحد، اشتباكات دامية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، راح ضحيتها خمس فلسطينيين فيما أصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون.

وفيما تداول الفلسطينيون أنباء عن اختطاف قوات الاحتلال لجثمان أحد الشهداء الخمسة، أكدت وكالة «فرانس 24» سقوط أربعة شهداء فلسطينيين.

واأكدت «فرانس 24» استشهاد 4 فلسطينيين في موقعين بالضفة الغربية، بالنقل عن مسؤولين فلسطينيين ومصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما أدانت الرئاسة الفلسطينية ممارسات الاحتلال، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي «استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس»، بعدما أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني «»بالرصاص الحي«من قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس بقع دم كبيرة في أرض زراعية في منطقة بدو.

ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمنون شيفلر لوكالة فرانس برس إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على «إرهابين» من مقاتلي حركة حماس، بحسب تعبيره.

وبحسب شيفلر فإن العملية «جارية» بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» واستهدفت «خلية تابعة لحركة حماس».

وزعم المتحدث أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين «دون اشتباكات».

من جهة أخرى يتداول نشطاء بحركة فتح صور شهداء الضفة ناعين شهدائهم، لدحض رواية الاحتلال

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في اتجاه الضفة، بعدما نزلت قواتها ة إلى برقين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثان لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، على ما أشار شيفلر.

وفيما أدانت الرئاسة الفلسطينية الأحداث الدامية في الضفة رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعملية وأكد دعمه لها.

وقال في بيان صادر عن مكتبه «تحركت القوات الأمنية في الوقت المناسب خلال الليل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ضد مخربي حماس الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية».

وأضاف «تصرف الجنود والقادة في الميدان كما هو متوقع، اشتبكوا مع العدو ونحن ندعمهم بالكامل».

ودانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين».

واعتبرت الرئاسة في بيان بثته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية أن استمرار «هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع».

من جانبها، نعت حركة حماس في بيان «المجاهد القسامي أحمد زهران» و«ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين».

كذلك نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري «سرايا القدس» «شهيدها المجاهد أسامة صبح الذي ارتقى ... على أرض برقين».

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.