أخبار عاجلة

"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان -
علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه -
طلب إحاطة للإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بين المحافظات -
سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة -
السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة -
وزير التموين يبحث مع وزير الزراعة الفرنسي زيادة التعاون بين البلدين -
اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا -
«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال -
عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح -
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القضاء العراقي يأمر بتوقيف المطالبين بالتطبيع مع "إسرائيل"

Print
القضاء العراقي يأمر بتوقيف المطالبين بالتطبيع مع "إسرائيل" القضاء العراقي يأمر بتوقيف المطالبين بالتطبيع مع "إسرائيل"
وصف مسلكهم بالجريمة

القضاء العراقي يأمر بتوقيف المطالبين بالتطبيع مع

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر أثار جدلا واسعا في البلاد دعا للتطبيع مع "إسرائيل".

وذكر القضاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان، إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع “إسرائيل”، ومذكرة قبض بحق المدعو مثال الألوسي، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.

ودعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أمريكية عقد في إقليم كردستان.

وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره

دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي