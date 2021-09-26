فرع "الري" بدومة الجندل يحتفل باليوم الوطني الـ91‎‎

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فخر واعتزاز وانتماء.. و"البادي" هنأ القيادة

احتفل منسوبو فرع المؤسسة العامة للري بمحافظة دومة الجندل بمناسبة اليوم الوطني 91 على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بإبراز مظاهر البهجة وسط أجواء من الفرح والسرور بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وشارك منسوبي الفرع بعبارات الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم مجسدين التلاحم المتين بين القيادة والشعب.

من جانبه رفع رئيس الفرع المهندس أسامة بن عطالله البادي باسمه ونيابة عن زملائه منسوبي الفرع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بهذه المناسبة المباركة.

وقدم "البادي" الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة نظير ما يقدمون من خدمات تلبي تطلعات المزارعين ومستفيدي المؤسسة، بما في ذلك الدعم اللامحدود للارتقاء بقطاع الري في المملكة؛ مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من الواجب الوطني، وتنفيذًا لخطة المؤسسة للإحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ91 بتوجيه من رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك.