ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بكفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.