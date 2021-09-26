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ضبط 400 طربة «حشيش» بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية

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ضبط 400 طربة «حشيش» بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية ضبط 400 طربة «حشيش» بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية

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تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، حال قيادته لإحدى السيارات، وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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