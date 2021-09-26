سقوط شخصين بحوزتهما 15 طربة «حشيش» بسوهاج

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 15 طربة حشيش إثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى، وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية بالمراغة، تخصصا في الإتجار بمخدرى الحشيش والأفيون، وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.