سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يتفقد المنطقة الأزهرية

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تفقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد وذلك لمتابعة إستعدادات المنطقة والمعاهد الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد، فى إطارتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث التقى خلال زيارته بالشيخ محمد عبد الجواد أحمد مديرعام المواد العربية والدينية، وعبدالله سعيد مديرعام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وكمال سيف الدين مدير إدارة المكتبات، وبهاء الدين مرسي مدير العلاقات العامة بالمنطقة.

وأكد محمود، على تلقى جميع المعلمين والعاملين بديوان عام المنطقة وإدارتها التعليمية الثلاث الخارجة والداخلة والفرافرة والمعاهد الزهرية لتطعيم لقاح فيروس كورونا وذلك لضمان الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بالمعاهد المنطقة الأزهرية وبدء العام الدراسى الجديد دون اى إصابات .

وأشارمحمود، إلى ضرورة التكاتف والتعاون وتضافر كافة الجهود لتحقيق التميز والاهداف المنشودة والإرتقاء بمنظومة العمل والنهوض بها، بجانب ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية