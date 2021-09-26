لأول مرة.. جامعة بني سويف تتأهل للمستوى العربي في البطولة الأفريقية العربية للبرمجة ACPC

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هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدربهم، بعد تأهلهم للصعود والمشاركة في البطولة الأفريقية العربية للبرمجة ACPC من إجمالي 9 فرق تم تأهلهم، بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سيد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وطالب الدكتور منصور الطلاب ببذل المزيد من الجهد للفوز بالمسابقة، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم لهم ولكل أبناء الجامعة المتفوقين، وسيتم تهيئة الأجواء المناسبة لهم لحصد المزيد من المراكز في جميع البطولات والمسابقات ورفع اسم الجامعة بين كل الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة ينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات والتصفيات قبل النهائية للمسابقة بعد مشاركة 3000 فريق من مختلف الجامعات ومشاركة أكثر من 10 الاف طالب وطالبة من افريقيا والوطن العربي.

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إلى أن الجامعة شاركت في المسابقة منذ عام 2015 ويعد التأهيل للمستوي العربي هذا العام هو الأول في تاريخها حيث تعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن حيث يتكون الفريق من مدرب و3 طلاب ويعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة حيث تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في مسابقة البرمجة الجامعية الدولية.