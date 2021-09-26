ضبط مسجل خطر لحيازته مخدرات بكفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بكفر الشيخ، بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة المركز محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.