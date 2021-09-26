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سقوط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان

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سقوط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان سقوط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام شخصان ، لهما معلومات جنائية بأسوان، بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما فرد محلى وطلقة نارية وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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