سقوط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام شخصان ، لهما معلومات جنائية بأسوان، بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما فرد محلى وطلقة نارية وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.