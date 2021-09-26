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محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

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محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة إستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022، حيث من المقرر بدايته يوم السبت الموافق 9 أكتوبر القادم، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس مع المتابعة الدورية للتأكد من حصول أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع التعليمى على لقاح حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وضمان إنطلاق عام دراسي متميز ومنضبط بجميع المراحل التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد وتذليل أية معوقات قد تواجه العملية التعليمية، مشدداً بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من توافر كافة المرافق داخل المدارس لتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية .

وأكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب ومدى الإلتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية الخاصة بعودة انتظام جميع العاملين بقطاع التعليم بالدواوين والمدارس، فضلا عن التأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، وتعليق ملصقات وصور ونشرات توعوية لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس تحتوى الإجراءات الاحترازية والوقائية والنظافة العامة والشخصية وتطهير وتجهيز غرفة حفظ التغذية المدرسية، مشيرا إلى أن المديرية قد تسلمت كافة المخصصات من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد وجاري توزيعها على الإدارات التعليمية .

ووجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق التام بين مديرى الإدارات التعليمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لرفع كافة صناديق القمامة وإزالة جميع المخلفات حول أسوار المدارس وكذلك الباعة الجائلين من الخارج وكل ما يعوق سير العملية التعليمية، مشيراً إلى متابعته المستمرة لمدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام الدراسي الجديد، مؤكدا حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية .

المصرى اليوم

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