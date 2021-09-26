«جناينى وراء الواقعة» ..«الداخلية» تكشف غموض سرقة «سيدة الشيخ زايد»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات ) بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخص مجهول، فأسرعت للإختباء بإحدى الغرف وإغلاقها فهددها بالإيذاء فقامت بإعطائه مبلغ مالى، وعقب إنصرافه إكتشفت قيامه بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الإكسسوارات.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (جناينى- مقيم في كرداسة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بسابقة تردده على بعض المساكن المجاورة لمسكن المجنى عليها وعلمه بأنها تقيم بمفردها، وبتاريخ الواقعة تسلل إلى مسكنها عن طريق الحديقة والباب الخلفى وإرتكب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمبلغ المالى وأقر بتصرفه في المشغولات الذهبية لدى عميليه (مالكى محل مصوغات ذهبية- في الحوامدية) وتم ضبطهما والمشغولات الذهبية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.