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إجراءات بسيطة لكنها مهمة جدا قد نتأخرعن اتخاذها فتؤدي إلى عواقب سيئة.. هذه الإجراءات ممنوحة لك بقوة القانون في حالة تعرض سيارتك للسرقة، يمكن من خلالها التيسير على الأجهزة الامنية في العثور على سيارتك، بل وتمنع التصرف في السيارة حال سرقتها بأي شكل من الأشكال.

الحلقة الجديدة من برنامج «الحق والمستحق» المذاع على تليفزيون المصري اليوم تعرض أهم الإجراءات التي يحق لك اتخاذها اذا ما حدث وتعرضت سيارتك للسرقة، وهي الإجراءات التي تتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتتمكن من استعادة سيارتك المسروقة.