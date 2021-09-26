إصابة عامل وأسرته سقطا في خزان صرف صحي في مغاغة بالمنيا

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سقط عامل وأسرته المكونة من الزوجة ورضيعها في خزان صرف صحي داخل الوحدة الصحية بقرية نزلة بلهاسا بمركز مغاغة في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، بسقوط «أ.أ»، 33 سنة، عامل، وزوجته ورضيعها، مقيمون جميعا، بعزبة أبو شلش التابعة لقرية بلهاسا بمركز مغاغة، داخل خزان صرف صحي إنهار بهما أثناء مرورها بدراجة بخارية أعلاه، مما تسبب في إصابتهم بإصابات جسيمة.

تم انتشال المصابين من خزان الصرف الصحي، ونقلهم لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير مستشفي مغاغة المركزي، إنه تم تحويل المصاب الأول إلى مستشفى المنيا الجامعي، لإصابة إصابات بالغة في المخ.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.