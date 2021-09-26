إلزام جمعية إنشاءات برد ١٥٠ ألف جنيه قيمة «زلط ورمل» للمحاجر

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أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام إحدي جمعيات الإنشاء المعمارية برد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة المواد الحجرية من رمال وزلط المستخدمة في عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام وعملية إنشاء المركز الصحي الحضري بطور سيناء، للجهة الادارية المتمثلة في مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء.

كانت المحكمة قد أكدت في حكمها أنه يستحق على الجمعية المدعى عليها مبلغ مقداره (194.458.24 جنيها) قيمة المواد المحجرية التي استخدمتها في تنفيذ بعض الأعمال، من رمال وزلط وسن من المحاجر التابعة للمحافظة، إلا أنه ولما كانت الجهة الإدارية، قد خصمت من الجمعية مبلغ (44.430 جنيها) تحت حساب قيمة المواد المحجريةسالفة البيان، ومن ثم فقد وجب استنزال هذا المبلغ من إجمالي المستحق للجهة الإدارية لدى الجمعية .

ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الجمعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغ (150.27 جنيها)- كطلبها بعريضة دعواها- باقي قيمة المستحق لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في العمليتين المذكورتين .

ورأت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح سنده وأصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون، وقد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق، وأنه ليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم الصادر الأول .