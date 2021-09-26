إلزام جمعية إنشاءات برد ١٥٠ ألف جنيه قيمة «زلط ورمل» للمحاجر

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أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام إحدي جمعيات الإنشاء المعمارية برد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة المواد الحجرية من رمال وزلط المستخدمة في عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام وعملية إنشاء المركز الصحي الحضري بطور سيناء، للجهة الادارية المتمثلة في مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء.
كانت المحكمة قد أكدت في حكمها أنه يستحق على الجمعية المدعى عليها مبلغ مقداره (194.458.24 جنيها) قيمة المواد المحجرية التي استخدمتها في تنفيذ بعض الأعمال، من رمال وزلط وسن من المحاجر التابعة للمحافظة، إلا أنه ولما كانت الجهة الإدارية، قد خصمت من الجمعية مبلغ (44.430 جنيها) تحت حساب قيمة المواد المحجريةسالفة البيان، ومن ثم فقد وجب استنزال هذا المبلغ من إجمالي المستحق للجهة الإدارية لدى الجمعية .
ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الجمعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغ (150.27 جنيها)- كطلبها بعريضة دعواها- باقي قيمة المستحق لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في العمليتين المذكورتين .
ورأت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح سنده وأصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون، وقد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق، وأنه ليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم الصادر الأول .