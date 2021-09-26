القابضة للبتروكيماويات: 43% زيادة في الإيرادات نتيجة زيادة الإنتاج خلال عام

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أكد الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على تحقيق شركات البتروكيماويات 21 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، مشيراً لتحقيق صناعة البتروكيماويات معدل إنتاج بلغ أكثر من 4 مليون طن وأن ما تحقق من زيادة في الإنتاج هذا العام أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 43% عن المستهدف و50% عن العام المالى الماضى .

وتابع خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: انه تم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والذى تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس المشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الايثانول الحيوى باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 5ر7 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر3 مليون طن سنوياً، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 7ر4 مليون طن سنوياً.

ولفت إلى أنه جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً ومن هذه المشروعات مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار ومشروع إنتاج السيلكون المعدنى ومشتقاته ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات وكذلك الانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية وتطورات مشروع التوسعات بالشركة وكذا إعادة تأهيل مصنع VMC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى200 ألف طن سنوياً..