خبراء: الفاتورة الإلكترونية توفر 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات

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اكد الخبراء أن منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تضمن تأميناً كاملا لجميع بيانات الفواتير الإلكترونية، مع توفير إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة .

كما توفر المنظومة المصرية خاصية التوقيع الإلكتروني، مع منح كود موحد لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين .

وقالوا ان منظومة الفاتورة الالكترونية بمصر تعتمد على إرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة..

و أكد أحمد الحداد مدير عام كوربوريت ستاك مصر، أن حلول الفاتورة الإلكترونية المبتكرة داخل مصر تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات.

وقال الحداد ان الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أشكال التحول الرقمي الذي تطبقه مصر مؤخراً تحت مظلة الشمول المالي، وستعود بالكثير من النفع والعوائد المباشرة على الممولين وعلى الاقتصاد القومي، كما تؤثر إيجاباً بشكل كبير على دعم منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتساهم في جذب العاملين خارج تلك المنظومة إلى المظلة الرسمية للدولة والحد بشكل واضح من عمليات التهرب الضريبي«.

واكد كريم شحاتة رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر على ضرورة إتاحة كافة الحلول التقنية التي تحتاجها الشركات الصغيرة من خلال منصة الكترونية تتسم بالبساطة والسهولة ما يعود بالنفع على الشركات المسجلة عبر المنصة .

وأضاف شحاتة أن حلول الإدارة المالية من أكثر الحلول التي تبحث عنها الشركات حاليا في ظل خطة الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومن هنا تأتي أهمية التحول لنظام الفاتورة الإلكترونية.

وتعد الفاتورة الإلكترونية المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، له مكونات وخصائص محددة حيث يتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيا وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيا من جانب مصلحة الضرائب. وكانت الحكومة المصرية قد طبقت مشروع الفاتورة الإلكترونية مؤخراً، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بتوجيه من وزارة المالية والحكومة لميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها