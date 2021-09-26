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بينها 12427 قضية سرقة تيار كهربائي.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته اليومية

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بينها 12427 قضية سرقة تيار كهربائي.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته اليومية بينها 12427 قضية سرقة تيار كهربائي.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته اليومية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3332 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 12427 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 160 قضية متنوعة من بينها ضرائب عامة وقيمة مضافه، وجمارك، وحماية أموال ومتعلقات الدوله.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 187 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، كما تم ضبط 1231 قضية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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