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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1305) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط ( 4،05 طن «أسماك ماكريل» مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بالشرقية.

كما تم ضبط ( 2،15 طن «لحوم – مقطعات رومى») بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وفى حالة إذابة تامة ووجود سائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية) بالقاهرة .

كما تم ضبط ( 64٫4 طن «شاى» بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية «مستلزمات إنتاج» – 250000 عبوة شاى غير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائى» – 5000 عبوة فارغة معدة للتعبئة بالإضافة إلى خط إنتاج) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بالقليوبية.

كما تم ضبط ( 24،4 طن «مخللات»معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات «مجهولة المصدر» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون «منتج نهائى» تحت التجهيز – 1 طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه في الأغراض الغذائية «مستلزمات إنتاج) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بالمنوفية.

كما تم ضبط ( 43632 عبوة «عصائر») بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الصناعية «إنتفاخ» وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بالفيوم .

كما تم ضبط ( 48100 لتر مواد بترولية «سولار – بنزين80 ،90» تم تجميعه لبيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ 338425 جنيهاً ) بالإضافة لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم إنتظام القيد بالدفتر الخاص بالمحطة، بحوزة (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الفيوم.

كما تم ضبط (المديرة المسئولة عن محطة لتعبئة غاز الصب- بمحافظة الفيوم) لتصرفها في (60٫140 طن غاز بوتاجاز صب ببيعها في السوق السوداء قدرت بــ 312728 جنيهاً ).

كما تم ضبط ( 1،5 طن «سكر»- 600 عبوة «زيت تموينى») مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعه قدرت بــ 25350 جنيهاً، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بالجيزة.

كما تم ضبط ( 56،25 طن «كربونات كالسيوم»- مواد خام «بى أف إيه» معبأ داخل براميل وعبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر» مستلزمات إنتاج- 7٫5 طن دهانات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائى»)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البويات بدون ترخيص) بالبحيرة.

كما تم ضبط ( 25 طن «أسمدة زراعية») معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بالفيوم.

كما تم ضبط (9،1 طن «أعلاف حيوانية») معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بالمنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .