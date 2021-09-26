«صحة النواب» تحذر من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»: لابد أن يكون إرتداء الكمامات إلزاميا

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع في الأعداد، مما يستوجب مزيد من الحرص والانضباط والالتزام في نفس الوقت، وهذه بدوره يستوجب فرض ارتداء الكمامة شرط لركوب المواصلات العامة أو دخول المصالح والهيئات الحكومية والمنشآت العامة.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية الالتزام وبداية هذه الخطوات ارتداء الكمامة، ومن ثم يجب أن يكون ارتدائها إلزاميا خارج المنزل وفي الأماكن والمواصلات العامة، ومنع غير الملتزمين من دخول الهيئات والمنشآت العامة، خاصة وأن هناك حالة من التراخي من قبل الكثيرين مما ينذر بوجود كارثة حقيقة باستمرار التهاون من قبل هؤلاء الأشخاص.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حزمة الإجراءات والقرارات التي أعلنتها الحكومة لن تؤتى ثمارها دون أن يكون هناك التزام من قبل المواطنين، ولهذا فإن المواطن شريك أساسى في الحفاظ على الصحة العامة ونفسه وأهله بل ذلك، ولهذا يجب إعادة إلزام الجميع بارتداء الكمامة على الأقل ليس فرض غرامات ولكن عدم الدخول للاماكن سالفة الذكر في حال عدم ارتداء الكمامة.

وأضاف عضو لجن الصحة بمجلس النواب، أنه في حال عدم الالتزام واستمرار حالة التراخى من قبل البعض والتهاون سيكلفنا الأمر الكثير من النتائج السلبية التي ستعود على المواطنين في المقام الأول ومن ثم على المنظومة الصحية بشكل عام، ولهذا يجب على الجميع التعاون والالتزام في تنفيذ الإجراءات للخروج من هذه الفترة دون خسائر كبيرة.